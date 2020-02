5 coisas que vão marcar o dia

O dia será marcado pela divulgação de resultados da Navigator, que dá o pontapé de partida nas apresentações de contas das cotadas do índice de referência da bolsa nacional. O Banco de Portugal vai publicar estatísticas sobre os empréstimos e depósitos no último mês do ano passado, permitindo fazer um balanço. Os líderes dos bancos centrais europeu e norte-americano vão discursar, no Parlamento Europeu e no Congresso norte-americano, respetivamente, dando pistas sobre a política monetária das potências.

Navigator apresenta contas

A Navigator divulga, esta terça-feira, os resultados do ano de 2019, após o encerramento do mercado. Nos primeiros nove meses do ano passado, os lucros da produtora de pasta e papel caíram 14,1% para 147,5 milhões de euros, quando comparados com o mesmo período do ano anterior.

BdP publica dados sobre empréstimos

O Banco de Portugal vai divulgar as estatísticas sobre os montantes e taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos aos particulares referentes ao mês de dezembro de 2019, sendo que será possível fazer um balanço do ano. Em novembro do ano passado, os bancos concederam 978 milhões de euros em empréstimos para a compra de casa, um aumento de 35 milhões de euros face ao mês anterior.

ACAP faz balanço anual do mercado automóvel

A Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP) vai apresentar o balanço anual do mercado automóvel e as perspetivas para o futuro. O ano de 2019 voltou a ser recorde para a produção automóvel nacional, sendo que saíram das fábricas portuguesas cerca de 346 mil unidades, número que representa um crescimento de 17,4% face a 2018, de acordo com os dados da ACAP.

Lagarde fala no Parlamento Europeu

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, vai ser ouvida no Parlamento Europeu, no âmbito da apresentação do Relatório Anual do BCE de 2018, onde irá discutir o futuro da política monetária da Zona Euro. A líder do BCE também deverá tocar em temas como a evolução da economia europeia e o impacto de situações como as tensões comerciais ou o Brexit.

Powell testemunha no Congresso

O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, vai testemunhar perante o Congresso norte-americano. O líder do banco central irá falar sobre a política monetária do país e o estado da economia. Powell irá também focar-se no impacto do surto do coronavírus na economia, e que medidas poderão vir a ser aplicadas pela Fed.