Portugal nunca produziu tantos carros. Foram 346 mil em 2019

O ano de 2019 foi recorde para a produção automóvel nacional. Saíram das fábricas portuguesas cerca de 346 mil unidades, número que representa um crescimento de 17,4% face a 2018, de acordo com os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP) divulgados nesta terça-feira.

No ano passado, a Autoeuropa também atingiu um recorde de produção, sendo que até meados de dezembro já tinha produzido 250 mil automóveis, impulsionando o resultado nacional. A fábrica da Volkswagen em Palmela produz mais de 890 veículos por dia.

Este foi o segundo ano recorde para Portugal, sendo que em 2018 também atingiu máximos, quando foram produzidos 294 mil carros. Em 2019 superou-se a barreira das 300 mil unidades, sendo que 282 mil eram ligeiros de passageiros, segmento que cresceu 20,5% face a 2018.

A produção de automóveis em Portugal superou, em 2019, as vendas. “Em 2019 foram vendidos em Portugal 267.838 veículos automóveis, alguns dos quais produzidos em Portugal, pelo que a produção atingida neste ano superou as vendas em 77.860 unidades”, destaca a ACAP.

A grande maioria dos carros produzidos em solo nacional tiveram como destino o mercado externo, nomeadamente a Europa. A Alemanha foi a principal cliente, para onde foram 23,3% dos carros, seguindo-se França, que ficou com uma fatia de 15,5%, Itália e Espanha.

Em dezembro do ano passado, foram produzidos em Portugal 24.066 veículos automóveis, mais 12,9% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Das unidades produzidas, 19.507 foram ligeiros de passageiros, segmento que registou um crescimento de 12%.

(Notícia atualizada às 17h25)