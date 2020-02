O grupo CaixaBank, acionista de controlo no português BPI e líder em Espanha por volume de ativos, teve uma evolução negativa na contribuição das atividades de bancassurance para o resultado do grupo no quarto trimestre (-44,5%, para 273 milhões de euros). Mas, considerando exclusivamente o negócio de seguros, este aportou 249 milhões (+27% do que um ano antes) ao lucro do grupo.

Estes números refletem o desempenho líquido da subsidiária VidaCaixa (seguros e resseguros) e consolidam os primeiros resultados do projeto MyBox, lançado em março de 2019 como o novo produto Vida do grupo.

Por seu lado, o Santander, que consolida os seguros em conjunto com a banca privada e a gestão de patrimónios, registou um incremento anual de 8% no resultado desta área de negócios, contribuindo com 2,5 mil milhões de euros para o resultado anual do grupo originário da Cantábria.

Em 2019, a atividade seguradora do Santander cresceu 13% em volume bruto de prémios emitidos e com a expansão internacional a levar o banco para a fasquia dos 20 milhões de clientes segurados.

Já o BBVA, que terminou o ano com um declínio no lucro atribuído ao grupo, anotou um acréscimo de 6,7% nas receitas do negócio segurador, elevando o resultado setorial até 518 milhões de euros. No entanto, o resultado líquido do conjunto de operações que entram no perímetro de consolidação do BBVA recuou 35%, totalizando 3,51 mil milhões de euros no fecho do ano.

O Banc Sabadell, quarto maior do sistema financeiro espanhol e parceiro do BCP no negócio bancário, contabilizou 320 milhões de euros em novos prémios de seguro, mais 15% em variação homóloga. No final do exercício, a entidade catalã contabilizava na área de seguros uma compensação adicional (earned out) de 37 milhões de euros.

As comissões arrecadadas por via da comercialização de seguros e fundos de pensões cresceram 4,8%, até aos 194 milhões. Em termos de recursos em balanço, os seguros representavam 10 430 milhões de euros nas contas do Sabadell, menos 1% do que no final de dezembro de 2018.

De acordo com dados na imprensa local, o panorama no setor segurador espanhol fechou 2019 com um volume de negócios superior a 64 mil milhões de euros (-0,4% do que um ano antes).

A Vida Caixa a lidera o ranking geral, logo seguida da Mapfre e da Mútua Madrileña. Esta última encabeçou o ramo não Vida ao crescer 3,4%, assumindo uma fatia de 57% do total de prémios.