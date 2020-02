A massificação da internet pôs o mundo na palma da nossa mão, mas também trouxe riscos para as empresas e para as famílias. Por isso, assinala-se esta terça-feira o Dia da Internet mais Segura, ocasião ideal para sensibilizar o público para algumas medidas que permitem mitigar esses perigos.

Facebook e Google são duas das principais plataformas da era digital, usadas por milhares de milhões de pessoas em todo o mundo e de todas as idades. Não é por acaso que ambas decidiram assinalar este dia com uma lista de dez dicas para tranquilizar a consciência de quem não dispensa estar online. Conheça as 20 recomendações destas empresas para miúdos e graúdos.

Facebook

Converse com os seus filhos antes de entrarem nas redes sociais. Esteja atento às restrições de idade: geralmente, o mínimo são os 13 anos. “Deixe bem claro que as regras que se aplicam online são as que se aplicam offline“, indica a rede social. Se é você quem não entende, peça-lhes ajuda: “O Facebook sugere que peça ao seu próprio filho que sirva de professor”. “Aproveite os primeiros momentos”, diz o Facebook. “Quando o seu filho recebe o primeiro telemóvel, é um excelente momento para definir as regras básicas.” Defina limites de tempo para estar online e ajude os seus filhos a gerirem esses horários. Ajude-os a verificar e a configurar as definições de privacidade nas redes sociais. Aconselhe-os a falarem com um adulto se virem algo que os preocupe. Aposte nas experiências partilhadas. “Um exemplo é usar um filme e uma foto e divertir-se a editar com o seu filho”, recomenda a rede social. Confie em si mesmo, pois cada casa é um caso. Talvez as regras escritas funcionem melhor… ou baste uma breve conversa.

Google