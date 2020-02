Centeno soma ajudas para cumprir excedente de 0,2% este ano

25 de março. O dia vai ser importante no Terreiro do Paço. O Instituto Nacional de Estatística (INE) marcou para esta data a divulgação do saldo das contas públicas em contabilidade nacional referente a 2019. O número é aguardado com expectativa por motivos políticos — o défice pode acabar um ano antes do previsto — mas também por razões orçamentais. Se o resultado sair melhor do que o esperado, Mário Centeno pode cantar vitória de novo e somar mais uma ajuda para a execução do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

O próximo Orçamento prevê um excedente de 0,2% do PIB, o que a concretizar-se será o primeiro da história da democracia. Para chegar a este resultado, o ministro das Finanças conta com uma economia em abrandamento e um setor financeiro que pode precisar de novos apoios, nomeadamente o Novo Banco. Mas também pode esperar algumas ajudas. O ECO fez um levantamento do que pode ajudar Mário Centeno a conseguir o excedente que tanto deseja: