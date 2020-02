Altice compra 51% da Blueticket

Alexandre Fonseca tinha prometido a entrada da Altice em novas áreas de negócio e esta sexta-feira acaba de anunciar num comunicado interno aos colaboradores, a que o ECO teve acesso, que a Altice comprou 51% do capital da Blueticket à Arena Atlântica de Luis Montez. A Blueticket é uma das maiores plataformas de bilhética do país bem como de uma plataforma de sistemas proprietária.

De acordo com o comunicado interno do presidente executivo da Altice, “é através de operações desta natureza que, estou convicto, conseguiremos dar resposta ao grande desafio que abraçámos de disponibilizar aos nossos clientes a melhor experiência, com maior comodidade e acessibilidade, ao mesmo tempo que materializa, mais uma vez, o investimento da Altice Portugal no mercado português”.

O valor deste negócio não foi revelado. Alexandre Fonseca recorda “as parcerias com as duas maiores salas de espetáculo do País – Altice Arena e Altice Fórum Braga – mas também as várias iniciativas ligadas à música”, como o MEO Sudoeste e MEO Marés Vivas e ao entretenimento, ao desporto e à cultura. ” Áreas em que a bilhética assume papel de destaque”, diz o gestor.