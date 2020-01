A PT Empresas passou a chamar-se Altice Empresas a partir desta quinta-feira. A mudança de nome e de estratégia já foi comunicada aos colaboradores, representando mais um passo no processo de rebranding e de uniformização das subsidiárias da Altice. Esta era a última marca da antiga Portugal Telecom, nome que passa agora à história.

A PT Empresas tem sido a subsidiária da Altice Portugal focada na comercialização de soluções empresariais, mas a dona da Meo promete “mais ambição”. A nova Altice Empresas vai assumir o novo caminho e a estratégia de revitalização dos serviços empresariais, alinhados com as áreas de inovação, tecnologia e investigação, bem como uma nova política de aposta no território, também ela dirigida às PME [pequenas e médias empresas]”, refere a Altice Portugal num comunicado.

Segundo o grupo que comprou à Oi os ativos que eram da antiga Portugal Telecom, “as organizações e o tecido empresarial nacional têm assim ao seu lado um renovado parceiro de negócios”. “A Altice Empresas é o parceiro tecnológico de referência no mercado centrando a sua atuação na resolução dos desafios de negócio dos seus clientes e parceiros, aportando vantagens tecnológicas e processos globais abrangentes”, informa a mesma nota.

Fibra ótica, cibersegurança, computação e armazenamento na cloud, mobilidade e internet das coisas (IoT) serão alguns dos vetores orientadores da nova PT Empresas, renomeada Altice Empresas. São pilares considerados “fundamentais para potenciar” a atuação e liderança dos negócios, considera o grupo liderado em Portugal por Alexandre Fonseca.

“A Altice Empresas tem a clara ambição de inovar, modernizar e liderar o processo de transformação digital das empresas”, afirma Nuno Nunes, administrador com o pelouro do segmento empresarial da Altice Portugal. “De Portugal para o mundo, a Altice Empresas reúne todas as condições para liderar o futuro […] com a infraestrutura, a capacidade tecnológica, o investimento, o know-how [capacidade de fazer], a inovação e as pessoas”, acrescenta.

A PT Empresas era a última marca do tempo da antiga PT que ainda subsistia debaixo da chancela da Altice Portugal. Nos últimos anos, o grupo fundado por Patrick Drahi foi afastando o nome “Portugal Telecom” e chegou a avaliar acabar com a Meo, tendo decidido, por fim, manter a marca comercial devido ao seu valor.

Assim, a antiga PT Portugal passou a Altice Portugal em março de 2018, a Fundação PT passou a Fundação Altice e a Meo Arena passou a Altice Arena. E quase dois anos depois do início do rebranding, a PT Empresas passa, assim, a ser Altice Empresas. Esta última alteração faz desaparecer, de vez, o nome Portugal Telecom do panorama económico português.