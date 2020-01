O Procurador-Geral da República (PGR) de Angola, Hélder Pitta Grós, vai encontrar-se com a PGR de Portugal, Lucília Gago, avança a SIC e o Expresso (acesso condicionado). A reunião vai ter lugar em Lisboa, na quinta-feira, e é a primeira desde que foi divulgado o Luanda Leaks, a investigação que detalha esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido.

O PGR de Angola tinha já sinalizado que poderia pedir a colaboração das autoridades portuguesas, tanto na investigação do império financeiro como para notificar e ouvir os cidadãos portugueses que estão envolvidos nos processos. Sarju Raikundalia, Jorge Brito Pereira, Paula Oliveira e Mário Leite da Silva são alguns dos visados.

De acordo com a investigação do consórcio de jornalismo de investigação, ICIJ, a filha do ex-presidente de Angola terá utilizado fundos públicos para fazer crescer a sua fortuna. Foi na liderança da Sonangol que terá, com recurso ao EuroBic, transferido milhões de dólares para uma sociedade sua no Dubai.

A PGR de Angola está a investigar estas transferências e admitiu, em entrevista ao Expresso, vir a emitir um mandado de captura visando a empresária, isto porque Isabel dos Santos não se encontra no país.

Já a PGR portuguesa lembrou que “mantém uma estreita colaboração com a sua congénere angolana, tendo renovado em 26 de abril de 2019 o Acordo Adicional ao Acordo de Cooperação com a Procuradoria-Geral da República de Angola”, em declarações ao ECO.

A entidade liderada por Lucília Gago salientou que “neste, como em todos os outros casos, dará seguimento aos pedidos de cooperação judiciária internacional que lhe sejam dirigidos”.

(Notícia em atualização)