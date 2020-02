Mais 283 mil pensionistas com direito a aumento extra

O aumento extraordinário das pensões vai chegar a perto de 1,9 milhões de pensionistas que vivem abaixo do mínimo de existência de 658,22 euros. Trata-se de um salto de 18%, abrangendo 283 mil novas pensões, de acordo com as informações prestadas pela Segurança Social ao Diário de Notícias (acesso pago).

Este aumento extra será pago em abril, com os pensionistas a terem direito a uma atualização até seis ou dez euros que foi aprovada pelo Parlamento em sede de Orçamento do Estado.

Este bónus surge depois destas pensões mais baixas, que representam em 2020 mais de metade do universo de pensões (3,6 milhões nos últimos dados, de 2018) e quase dois terços das pensões da Segurança Social (2,9 milhões), já terem recebido um aumento automático de 0,7% na atualização feita no início do ano.