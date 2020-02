PSP identifica alguns adeptos que insultaram Marega

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já identificou alguns dos adeptos da formação vimaranense, que insultaram no passado domingo Moussa Marega, no Estadio Dom Afonso Henriques, proferindo cânticos e gritos racistas, avança a TVI 24.

Segundo a estação de televisão, as imagens de videovigilância terão sido fundamentais para a identificação dos suspeitos. Ao mesmo tempo, a RTP1 refere que, pelo menos quatro adeptos já foram identificados. Esta segunda-feira a PSP informou que as autoridades já estavam a tentar identificar os suspeitos.

O avançado maliano pediu para ser substituído no passado domingo, no jogo contra o Vitória de Guimarães, depois de ter ouvido cânticos e gritos racistas de adeptos da formação vimaranense. Entretanto, o Ministério Público já abriu um inquérito para avaliar o incidente, que não passou ao lado de vários partidos políticos, bem como de altas figuras do Estado, como o primeiro-ministro e do Presidente da República, que condenaram o episódio.

Além disso, marcas como a SuperBock, Sangres e a Sport TV não ficaram indiferentes ao incidente. As marcas de cerveja juntaram-se numa campanha publicitária conjunta contra o racismo. Ao mesmo tempo, a Sport TV também apostou num anúncio a repudiar o acontecimento.