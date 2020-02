A companhia francesa que é quarta maior no mercado global de resseguros anunciou a compra de uma participação acionista de controlo da AgroBrasil Administração e Participações Ltda (AgroBrasil), empresa de origem familiar que atua como MGA (Management General Agent) no segmento de seguros do imenso agronegócio brasileiro.

A Scor é protagonista de longa data no setor de seguros e resseguros para o mercado do agronegócio no Brasil, “um dos mais avançados e sofisticados do mundo”, nota a entidade francesa num comunicado que é omisso quanto aos montantes envolvidos na transação que reforça o seu posicionamento no mercado de seguros especiais.

Por seu lado, reconhecida como especialista no setor em que atua, a AgroBrasil construiu relações privilegiadas com os produtores rurais, respaldando-se em uma rede especializada de engenheiros agrónomos e numa plataforma digital exclusiva.

A SCOR já trabalha com a AgroBrasil há 15 anos, “atuando inicialmente como resseguradora e, desde 2013, como seguradora, através da ESSOR Seguros, empresa brasileira que em 2018 se tornou subsidiária integral da Scor”, realça a companhia francesa.

Ainda, de acordo com a informação disponibilizada, a AgroBrasil manterá as suas operações e continuará a trabalhar com os mesmos profissionais competentes. “Mas, a partir de agora, passará a contar também com o suporte do grupo Scor, promovendo planos de desenvolvimento de negócios e reforçando os investimentos nas tecnologias necessárias às atividades comerciais da empresa, no seu crescimento rentável e no desenvolvimento de novos produtos”, detalha a Scor.

Laura Neves, responsável executiva da AgroBrasil, permanecerá na direção da empresa brasileira e irá integrar o conselho de administração da ESSOR, uma transição que fica dependente do aval das autoridades competentes.

Laurent Rousseau, diretor-geral adjunto da Scor Global P&C e responsável pela divisão Seguros Especiais, assinala: “Graças à aquisição da AgroBrasil, a SCOR consolida a sua atuação no ramo de Seguros Especiais e da sua plataforma MGA. A operação permitirá também que a SCOR reforce o seu expertise em seguros agrícolas, um segmento extremamente complexo e um desafio à altura do seu protagonismo em matéria de conhecimento técnico de riscos (…)”.

“Com o apoio de uma resseguradora global de primeira linha, a AgroBrasil poderá consolidar seu posicionamento como protagonista do mercado brasileiro, ampliar sua oferta de produtos e reforçar sua infraestrutura. Estou muito feliz (…)”, complementa Laura Neves citada no mesmo comunicado.

Posicionada como líder do segmento, a AgroBrasil oferece aos agricultores do país soluções de seguro contra riscos de perda de produção ou de qualidade das colheitas em culturas de frutas e grãos.