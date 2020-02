Galp ganha 1,6% e dá força à bolsa de Lisboa

A viver uma pausa, numa semana intensa de resultados, a bolsa de Lisboa valoriza à boleia da recuperação do sentimento internacional. As principais praças europeias acordaram esta quarta-feira em terreno positivo graças a um recuo nos receios com o coronavírus.

O PSI-20 sobe 0,2% para 5.399 pontos. A cotada que dá maior impulso é a Galp Energia, que nas primeiras negociações chegou a subir 1,6% no rescaldo da apresentação de resultados. Apesar da quebra nos lucros, os investidores parecem ter ficado agradados pela nova estratégia focada em energias renováveis.

Os títulos estão também a reagir à subida do preço do petróleo nos mercados internacionais, que se mantém desde a notícia de que os EUA iriam impor sanções à empresa que é a maior produtora de crude da Rússia, a Rosneft, por não estar a respeitar as restrições a negociações com a petrolífera estatal venezuelana PDVSA. O Brent ganha 0,74% para 58,18 dólares por barril e o crude WTI avança 0,81% para 52,47 dólares.

Petrolífera lidera ganhos em Lisboa

Além da Galp, também outros pesos pesados impulsionam o PSI-20. É o caso da Jerónimo Martins, da Nos e do BCP que avançam entre 0,35% e 0,15%. Em sentido contrário, a EDP perde 0,41% para 4,87 euros por ação e a EDP Renováveis desliza 0,15% para 12,92 euros.

“O curso da bolsa nacional deverá continuar a ser desenhado pela envolvente externa, sobretudo se se considerar que hoje [quarta-feira] será o único dia, de uma semana intensa, em que não serão publicadas contas trimestrais”, sublinham os analistas do BPI. “Os desenvolvimentos mais recentes relativamente ao coronavírus poderão contribuir para uma melhoria do sentimento”.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou que o número de casos de coronavírus no país subiu para 7.4185 e o total de mortes aumentou para 2004. No entanto, o ritmo de crescimento do número de infetados está a diminuir o Governo chinês tem garantido que irá continuar a implementar medidas de apoio à economia.

Neste cenário, as bolsas asiáticas recuperam e contagiam positivamente o sentimento nos mercados europeus. O índice pan-europeu Stoxx 600 ganha 0,3%, tal como o espanhol IBEX 35. Já o alemão DAX e o britânico FTSE 100 avançam 0,5%, enquanto o francês CAC 40 sobe 0,4%.