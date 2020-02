Os seguradores de saúde foram os que mais cresceram os seus negócios à escala mundial em 2018. O ranking tradicionalmente estabelecido pela agência de rating A.M.Best, revelou a consolidação da norte americana UnitedHealth Group como maior companhia do mundo, bem como o contínuo crescimento da Ping An que subiu o seu volume de prémios em perto de 20% e tornou-se a maior chinesa, ultrapassando a China Life, tradicional líder naquela região.

A UnitedHealth cresceu 12,39% o seu volume de prémios emitidos, e atingiu os 178 mil milhões de dólares. É a campeã de um sistema privado de saúde que predomina nos Estados Unidos. Tem 130 milhões de clientes, envolve 320 mil colaboradores dos quais 90 mil são clínicos, está domesticamente implantada nos 50 estados, mas alcança 130 países.

Com um crescimento de 25% de 2017 para 2018, a seguradora de saúde norte americana Centene pulou 6 lugares no ranking, registando a subida mais relevante do ano. Esta companhia fundada em 1984 tem baseado a sua expansão essencialmente em aquisições como a da Health Net em 2016 e da mais recente WellCare por 17 mil milhões de dólares e que transforma a Centene – que entretanto também se expandiu geograficamente em quatro novos estados – numa empresa com 22 milhões de clientes só entre os planos de saúde subsidiados pelo Governo dos EUA.

Também o Kaiser Foundation, outro grupo baseado em Saúde, subiu ao 5º lugar com um crescimento de 10% nos seus prémios. Os restantes lugares do ranking mantiveram-se mais estáveis devido a desempenhos regulares em 2018. A Anthem, mais uma seguradora de saúde com 40 milhões de membros, manteve a 6º lugar, Allianz – perdeu dois lugares por estagnação do volume de prémios, Generali, State Farm, conservam 8º e 9º lugares e a chinesa People Insurance fecha o top ten, tal como um ano antes.

A AXA, maior empresa com sede europeia, manteve a posição de segunda maior do mundo crescendo apenas 3% apesar da compra do XL Group durante o ano de 2018 que ainda foi a tempo de aumentar as suas linhas comerciais na contabilidade do grupo francês. A Ping An deverá ultrapassar a AXA no próximo ano, tornando-se a segunda maior do mundo.

A britânica Prudential protagonizou a maior queda, cerca de 20%, baixando de 13º lugar para 22º, devido essencialmente à autonomização da M&GPrudential, a unidade de investimentos financeiros do grupo, que não foi compensada – em volume – por um crescimento significativo no negócio asiático.

Europa em queda na dimensão mundial

Neste ranking houve quatro novas entradas: A CVS Health (para 20º), que adquiriu a Aetna em 2018, as tradicionais MetLife (23º) e Liberty Mutual (24º) e a Health Care Service para o último lugar do top25.

As saídas foram de três companhias japonesas e da Aetna adquirida em 2018 pela CVS Health.

Se a saúde está a mover o crescimento das seguradoras nos Estados Unidos e o crescimento natural faz crescer os prémios na região da Ásia, na Europa há um cenário estagnado sob a sombra das baixas taxas de juro.

O ranking dá o sinal de ultrapassagem à Europa. Se a a AXA manteve a 2ª posição e a Generali a 8ª e a Zurich o 23º, a Allianz baixou de 5º para 7º, a Munich Re de 12º para 15º e a Prudential desceu à 22ª posição.

A China manteve os 3º e 4º lugares, apenas com a troca da Ping An e da China Life, a People Insurance mantém o 10º e a China Pacific melhorou de 24º para 19º após um crescimento de 15% nos negócios.

Do Japão vieram sinais opostos: A Nippon Life melhorou dois lugares para 14º, National Mutual Agriculture de (20º para 16º), a Dai Ichi melhorou um lugar para 18º. Japan Post, MS&AD e Tokio Marine saíram do top25.

Dos Estados Unidos e principalmente do negócio saúde, vieram as grandes melhorias de posição. São 11 companhias nos 25 primeiros lugares do mundo.

Para comparação a 25ª do ranking tem quase o triplo dos prémios emitidos em Portugal. Em relação à Fidelidade, líder em Portugal, a mesma 25ª registou 8 vezes mais prémios, mas a UnitedHealth mundial é cerca de 40 vezes maior.

São estas as maiores seguradoras do Mundo, por valores de 2018, segundo a A.M.Best: