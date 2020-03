O grupo Crédito Agrícola, através da subsidiária de seguros CA Vida, criou um seguro de vida pioneiro, para mulheres dos 18 aos 55 anos, “que suaviza o peso financeiro que uma doença oncológica feminina tem na vida da mulher e da sua família”, anunciou a companhia.

O seguro Vida CA Mulher oferece dois tipos de proteção: “Em caso de diagnóstico de doença grave feminina (tumores invasivos) terá acesso a 100% do capital seguro para cuidar da sua saúde. Em caso de diagnóstico de Carcinoma ‘In-Situ’ (tumores não invasivos) terá acesso a 25% do capital seguro para iniciar os tratamentos mais convenientes. O seguro mantém-se em vigor pelos restantes 75% de capital”, detalha a seguradora Vida.

Sob o lema “Somos mulheres e lutamos todos os dias”, a seguradora do Crédito Agrícola (CA) alinha a campanha com a proximidade do Dia da Mulher.

Para quem subscreva o seguro CA Mulher entre os dias 2 e 13 de março, numa agência CA, a companhia oferece um voucher Odisseias com mais de 1.000 experiências únicas à escolha. A campanha arranca nos canais do Grupo Crédito Agrícola (site, Tv Corporativa, Balcão 24-ATM CA, Montra Digital e redes sociais) e na imprensa.

Nas agências CA, o dia 9 de março será também dedicado ao público feminino, com a oferta de uma pequena lembrança da CA Vida, adianta a mesma fonte.