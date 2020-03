Santander comprou os 65% que lhe faltavam da Allianz Popular

Depois de pagar 935 milhões de euros pelos restantes 65% que ainda não controlava na holding criada entre o banco Popular e a alemã Allianz, o grupo Santander liderado por Ana Patrícia Botín assumiu o controlo da totalidade do capital da entidade que integra as subsidiárias Allianz Popular Vida, Allianz Popular Pensiones e Allianz Popular Asset Management, noticiou o jornal Expansión.

Para liderar o conglomerado agora integrado no universo Santander, a instituição bancária nomeou Francisco Giménez Bosch, até agora diretor de Recursos e Seguros no Banco Santander. Na Alllianz Popular Vida, Bosch será coadjuvado por Oscar António Merino, também do Santander.

Ainda, de acordo com a publicação espanhola de informação económica, o Santander deverá ceder parte do negócio Vida-risco à seguradora Aegon, a qual passará esta atividade para uma sociedade detida em conjunto com o banco cantábrico. A seguradora holandesa distribui produtos do Santander e pagará 295 milhões de euros pela transferência do negócio.

O Santander retém o negócio seguro vida-poupança, cujos produtos serão distribuídos através do Santander Seguros. A atividade da gestão de ativos, pensões e fundos de investimento da Allianz Popular fica integrada na Santander Asset Management.