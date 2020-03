Em ano de presidenciais nos Estados Unidos, esta terça-feira destaca-se como um dos momentos decisivos. Chamada de “Super Terça-feira”, é o dia em que o maior número de estados norte-americanos votam para escolher o candidato democrata que vai defrontar Donald Trump em novembro.

Serão realizadas em 14 estados, entre os quais Califórnia e Texas, os mais populosos dos EUA. Os quase quatro mil delegados democratas estão divididos pelos vários estados, e mais de um terço será atribuído nesta terça-feira. Para conseguir a nomeação, o candidato tem de conseguir conquistar 1.991 delegados.

Já foram realizadas quatro primárias, mas a corrida para a nomeação democrata continua em aberto. Apesar de o grupo de candidatos democratas à Casa Branca já ter superado as duas dezenas, agora encontra-se reduzido a cinco. São eles:

Bernie Sanders;

Joe Biden;

Elizabeth Warren;

Michael Bloomberg;

Tulsi Gabbard.

Desistências favorecem Biden

Foram já várias as desistências nesta corrida, com duas a acontecerem em vésperas da “Super Terça-feira”. Ambas deverão jogar a favor de Joe Biden, já que vieram da parte de candidatos da ala mais moderada do partido democrata, na qual o ex-vice-presidente também se insere.

Esta segunda-feira, na véspera destas eleições, houve mais uma desistência. Foi Amy Klobuchar, que decidiu abandonar a corrida depois de não ter conseguido alcançar os melhores resultados nas primárias já realizadas. A senadora do Minnesota irá apoiar Joe Biden, dando assim ainda mais um impulso à candidatura do antigo vice-presidente de Barack Obama.

No domingo, o anúncio chegou de Pete Buttigieg, o antigo mayor (presidente da câmara) de South Bend, no Indiana, que obteve bons resultados nas primárias, nomeadamente no Iowa, mas que acabou por abandonar a corrida depois de receber pouco apoio na Carolina do Sul.

A saída de Buttigieg da corrida nesta altura terá um grande impacto nos resultados desta terça-feira, com a transferência dos seus apoiantes para outros concorrentes. Joe Biden é apontado como o candidato que deverá beneficiar mais com esta desistência, até por Trump, que escreveu no Twitter que “este é o verdadeiro início do afastamento de Bernie [Sanders] pelos Democratas”.

O ex-vice-presidente dos EUA pôs fim a uma série de vitórias do senador do Vermont, Bernie Sanders, ao ganhar as primárias na Carolina do Sul, recuperando dos maus resultados das primeiras eleições ao passar de 15 para 54 delegados.

Ainda assim, é Sanders, que lidera as sondagens, nomeadamente no Texas, na Califórnia e na Carolina do Norte, onde há mais delegados para conquistar. Biden aparece em segundo lugar, seguido de perto pela senadora do Massachusetts, Elizabeth Warren.

Esta “Super Terça-feira” terá também um novo elemento. É a primeira vez que o nome de Mike Bloomberg vai estar nos boletins de voto. O multimilionário aparece em terceiro ou quarto lugar na maioria das sondagens avançadas pela imprensa norte-americana, atrás de Sanders, Biden e Warren.

Apesar de esta ser das principais fases na nomeação do candidato democrata, que terminará com 38% dos delegados atribuídos, ainda irão ocorrer mais eleições primárias até junho, sendo que a convenção democrata só se realiza em julho. Já a convenção do partido republicano é em agosto, mas tudo aponta para que Trump seja novamente o candidato nas eleições presidenciais de 3 de novembro.