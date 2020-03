Amy Klobuchar, senadora do Minnesota, decidiu abandonar a corrida para a nomeação do candidato presidencial democrata. A decisão surge um dia antes da chamada “Super Terça-feira”, quando os candidatos democratas vão a votos em 14 estados norte-americanos.

A notícia é avançada por vários meios norte-americanos, nomeadamente o New York Times (acesso pago, conteúdo em inglês). A senadora não conseguiu ficar entre os candidatos mais votados nas primárias já realizadas em quatro estados.

Agora, Amy Klobuchar irá apoiar Joe Biden, dando um impulso à candidatura do antigo vice-presidente dos Estados Unidos. Esta é a segunda desistência nos últimos dias que poderá ajudar Biden, depois de Peter Buttigieg também ter abandonado a corrida.

Com a saída de Klobuchar, sobram assim cinco candidatos que competem pela nomeação democrata, para concorrer contra Donald Trump nas presidenciais de novembro. Entre eles está Bernie Sanders, o senador do Vermont, que lidera as sondagens, Joe Biden e Elizabeth Warren.