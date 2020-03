Depois de várias mudanças, a TVI continua a reforçar a equipa, desta vez com um novo diretor de Conteúdos e Inovação. Hugo Andrade, que foi fundador da estação e, entre 2011 e 2015, diretor de programas da RTP, vai ocupar o cargo.

“A chegada de um quadro com o conhecimento em todos os domínios do processo de criação de conteúdos e a capacidade de agregação do Hugo é um novo sinal da mudança que estamos a concretizar na TVI”, disse Nuno Santos, diretor de programas do canal desde o início do ano, citado em comunicado.

Pedro Ribeiro, da Rádio Comercial, foi outro dos reforços, anunciado em janeiro. Assumiu o cargo de diretor de programas executivo da TVI. A equipa das áreas de Conteúdos e Antena da TVI, que está a ser alvo de renovação, deverá ficar fechada durante este mês março, adianta a estação.

Esta reestruturação acontece depois de a TVI perder a liderança das audiências para a SIC, no ano passado. A dona da estação de Queluz de Baixo, a Media Capital, está ainda a passar por um processo de venda pela Prisa à Cofina, dona do Correio da Manhã.