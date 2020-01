Pedro Ribeiro junta-se a Nuno Santos na direção da TVI

Pedro Ribeiro, uma das vozes mais populares da rádio Comercial é o novo diretor de programas executivo da TVI, assumindo a missão de ajudar o canal a destronar a concorrente SIC. A informação foi revelada pela estação de Queluz de Baixo, num comunicado.

O profissional vai integrar a “nova equipa de Nuno Santos” que, desde o início do ano, “lidera toda a área de entretenimento e antena do canal”. “Sei que há muito para fazer, mas isso é o mais estimulante: criar novos conteúdos, procurar originalidade, rasgo e talento com um único foco: voltar à liderança”, admitiu Pedro Ribeiro, citado na nota.

Apesar do novo cargo, Pedro Ribeiro não vai deixar a direção da rádio Comercial. Manter-se-á, também, na “condução do programa da manhã, o mais ouvido da rádio portuguesa”, lembra o canal, detido pela Media Capital.

Nuno Santos diz que Pedro Ribeiro “traz um ADN vencedor” para a TVI. “Como sublinhei no primeiro dia, conto com todos, com a experiência dos que estão e com a irreverência dos que estão a chegar”, afirma, citado em comunicado.

A 3 de janeiro, altura em que Ricardo Araújo Pereira anunciou a saída da TVI para a SIC, a Media Capital apresentou Nuno Santos, antigo diretor de informação da RTP, como novo diretor de programas da TVI.

A Prisa, dona da Media Capital, está no meio de um processo para vender o ativo à Cofina, que controla o Correio da Manhã e a CMTV. Esta quarta-feira, a operação foi aprovada pelos acionistas da Prisa e a Cofina validou um aumento de capital de 85 milhões de euros, que ajudará a financiar a operação, avaliada em 205 milhões de euros.

A TVI tem assistido a uma queda nas audiências, tendo perdido a liderança para a concorrente SIC, da Impresa. A estação de Paço de Arcos obteve um share de 19,2% em 2019, contra os 15,6% da TVI.