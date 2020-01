As casas ficaram 7% mais caras no terceiro trimestre do ano passado, mas houve zonas do país onde os aumentos foram bastante mais acentuados, como Braga, Gaia ou Amadora.

O preço das casas continuou a subir no ano passado, embora o ritmo de crescimento já esteja a ser mais reduzido. No terceiro trimestre, houve um aumento de 7,1% na média nacional, mas numa análise mais fina observa-se que a subida foi acentuada em certas zonas do país, como Braga, Vila Nova de Gaia ou Amadora. Mas sabe quanto custa o metro quadrado na sua freguesia? E na sua rua? Há um mapa interativo que dá a resposta.

Como seria de esperar, no Porto e em Lisboa, a subida dos preços das casas foi bastante superior à média nacional, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta quarta-feira. Enquanto na capital os aumentos foram de 11,4%, na Invicta superou os 18%. Mas houve cidades onde as evoluções foram ainda mais acentuadas, como Braga, Vila Nova de Gaia e Amadora, onde os preços subiram cerca de 20%.

Olhando para Lisboa, a maior subida observou-se — mais uma vez — na freguesia de Marvila, com o preço mediano do metro quadrado a disparar quase 50% para os 2.845 euros. Um desempenho explicado, essencialmente, pelos valores de venda dos apartamentos do Prata Riverside Village. Já no Porto, a freguesia do Bonfim continua a liderar como a mais cara, com o metro quadrado a disparar 35% para os 1.839 euros.

Todos estes dados e muitos mais podem ser consultados através do mapa interativo do INE. Com esta ferramenta é possível auferir tanto o valor do metro quadrado das habitações por freguesia, como por quarteirão, ou mesmo a que valor foram vendidas as casas durante o terceiro trimestre do ano passado — comparando-o com a média da freguesia.

Se não conseguir visualizar o mapa corretamente, clique aqui.