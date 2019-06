Não contentes com os quase 700 apartamentos que vão construir em Braço de Prata, a VIC Properties acaba de comprar mais 20 hectares de terreno em Marvila, para lá levantar mais de 2.000 habitações.

A empresa imobiliária concluiu a compra, em escritura pública, dos terrenos da Matinha, com uma área de construção prevista de 260 mil metros quadrados. É lá que irão nascer mais de 2.000 apartamentos, naquele que é considerado “um dos maiores projetos imobiliários deste século em Portugal”, refere a VIC, em comunicado.

As obras deverão arrancar já no próximo ano, continuando nos anos seguintes. Serão ainda criadas várias “infraestruturas dedicadas ao lazer e aos serviços”, que vão transformar esta zona da cidade — já considerada a próxima zona in da capital — numa “zona de excelência para residir, trabalhar ou, simplesmente, visitar”.

“Este empreendimento é também uma resposta à escassez de novas habitações em Portugal, um problema que afeta com maior dimensão a cidade de Lisboa“, diz João Cabaça, co-CEO da empresa, em comunicado.

Com esta aquisição, e dada a construção do Parque Ribeirinho Oriente, a VIC pretende ligar o Parque das Nações ao Prata Riverside Village, o projeto que tem atualmente em construção em Braço de Prata, num investimento de mais de 450 milhões de euros.

Recorde -se que, no ano passado, os preços das casas em Marvila dispararam 80% à custa deste empreendimento, cujo metro quadrado dos imóveis ultrapassa os 2.500 euros.