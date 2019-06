Já estão abertas as inscrições para a Summer Innovation Week, uma iniciativa da Critical Software que vai acolher 25 estudantes universitários, durante cinco dias. O programa é uma oportunidade para os alunos desenvolverem um protótipo usando tecnologia de ponta disponível no laboratório da empresa.

“Além de se assumir como uma escola de engenharia, a Critical Software quer ajudar as universidades e instituições a formar os engenheiros do futuro. Isto só é possível abrindo as portas da empresa e, especialmente, dando-lhes acesso à tecnologia que temos disponível no nosso laboratório, o FIKALAB”, explica Gonçalo Silva, representante do laboratório.

“Com a Summer Innovation Week estamos a proporcionar uma experiência única a estes jovens: poderem trabalhar em grupo com o apoio de engenheiros seniores da Critical Software numa variedade de áreas. Não só ficamos felizes por contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, como também por temos a oportunidade de aprender com eles”, acrescenta.

A segunda edição vai decorrer entre 8 e 12 julho, em Coimbra, mas a tecnológica portuguesa pretende atrair universitários de todo o país. Por isso, despesas com estadia, transporte e almoço estão incluídas no programa. As inscrições terminam a 28 de junho.