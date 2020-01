O preço a que os bancos avaliam as casas para efeito de concessão de crédito voltou a aumentar no último mês do ano passado, atingindo um novo máximo. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o valor do metro quadrado subiu pelo 33.º mês consecutivo, fixando-se nos 1.321 euros por metro quadrado, máximo de mais de uma década.

Entre novembro e dezembro ocorreu um aumento de nove euros (0,7%) no valor da avaliação bancária, sendo que se a comparação for feita com dezembro de 2018, verifica-se que o valor médio das avaliações cresceu 8,3%, ou o equivalente a mais 101 euros.

O valor médio da avaliação bancária das casas fixado no último mês de 2019 é o mais elevado do histórico do gabinete público de estatísticas, cujo início remonta a setembro de 2008. No saldo anual, em 2019 a avaliação média dos imóveis subiu 7,9% face ao ano anterior.

2019 foi assim o quinto ano consecutivo em que os bancos aumentaram a avaliação que atribuem aos imóveis para efeitos de concessão de financiamento para a aquisição de casa, tendo acompanhado a evolução dos preços de vendas das casas em Portugal.

O ritmo de subida da avaliação atribuída pelos bancos leva a que, por exemplo, um imóvel de 100 metros quadrados estivesse avaliado em dezembro em 132,1 mil euros, em média. Ou seja, mais 10.100 euros face há um ano antes.

