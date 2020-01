Preço das casas em Portugal com a 4.ª maior subida da Europa

Os preços das casas continuam a subir. Em Portugal, no terceiro trimestre, aumentaram 10,3%, bastante acima da média europeia. Esta valorização que coloca o país no top da Europa, de acordo com o Eurostat. Só em três países dos 28 se registaram subidas mais expressivas.

De acordo com dados do gabinete europeu de estatísticas, os preços médios das casas cresceram 4,1% na União Europeia entre o início de junho e o final de setembro, em termos homólogos. A mesma taxa de variação foi registada na Zona Euro.

De forma desagregada, com um aumento de 10,3% no preço dos imóveis, Portugal aparece em 4.º no ranking dos países em que os preços mais subiram nos três meses terminados em setembro de 2019. Restringindo a análise à Zona Euro, Portugal ocupa assim o segundo posto entre os países com ritmos de aceleração de preços mais acentuados.

“Os maiores aumentos [em termos homólogos] foram registados na Letónia (13,5%), Eslováquia (11,5%), Luxemburgo (11,3%) e Portugal (10,3%)”, refere o Eurostat. Na comparação com o trimestre anterior, Letónia e Eslovénia apresentaram as maiores taxas de variação, com aumentos de preços de 3,9% e 3,1%. Em Portugal, preços subiram 1,2%.

Em todos os países europeus houve uma valorização nos preços das casas, em termos homólogos. Contudo, na maioria deles os aumentos foram bem menos acentuados, tendo Itália registado a subida menos expressiva: 0,4%. Em Espanha, os preços aumentaram em 4,8%, de acordo com os dados do Eurostat.

