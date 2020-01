Produção automóvel em Portugal quase duplica em dois anos

A produção automóvel nas fábricas portuguesas acelera para novos recordes. Superou os 345 mil carros, praticamente duplicando no espaço de apenas dois anos. Ao mesmo tempo, as exportações dispararam, tendo alcançado um máximo histórico com uma média de 921 carros enviados para o exterior por dia.

A produção automóvel aumentou mais de 17% no ano passado, face ao ano anterior. Olhando para 2017, ano em que foram produzidas 175,5 mil unidades, o total de veículos que saíram das fábricas nacionais praticamente duplicou, de acordo com o Jornal de Negócios (acesso condicionado).

A contribuir para este forte aumento da produção nacional de automóveis esteve a Autoeuropa. A fábrica de Palmela foi responsável por 256.878 dos 345.686 veículos produzidos, beneficiando do sucesso do T-Roc.

A fábrica de Mangualde, do grupo PSA, fechou o ano com 77,6 mil carros produzidos, registando um aumento de 23% face ao período homólogo. Em contraciclo, a fábrica da Caetano Bus, teve uma quebra de 33,3% para 16 carros.

Apesar de os números da produção automóvel serem impressionantes, o grande destaque vai para as exportações. As vendas ao exterior cresceram 17,7%, perfazendo uma de 921 carros enviados para o exterior por dia. Também neste campo, a Autoeuropa é líder com 255,3 mil carros exportados. A fábrica de Palmela é seguida pela de Mangualde, do grupo PSA, que exportou 7.793 viaturas no ano passado.