As exportações de bens cresceram seis vezes mais do que as importações em novembro. As vendas de mercadorias ao exterior aumentaram 8,6% no penúltimo mês do ano passado face ao mesmo período de 2018, com os automóveis a puxarem pelo comércio português lá fora. Já as importações travaram no mesmo mês, tendo subido apenas 1,3%.

Os dados foram revelados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Apenas incluem informações sobre o comércio de bens, deixando de fora a balança de serviços, que inclui atividades como o turismo, por exemplo, permitindo ter uma ideia completa das relações comerciais de Portugal com o exterior.

O INE explica este desempenho com a exportação de automóveis. “Destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de material de transporte (+38,6% e +28,4%, respetivamente), sobretudo nas exportações de Automóveis para transporte de passageiros e nas importações de Outro material de transporte (sobretudo Aviões)”, sublinha o gabinete de estatísticas.

(Notícia em atualização)