Revista de imprensa internacional

Numa altura em que o conflito entre os Estados Unidos e o Irão domina a atualidade internacional, outras tensões com o país norte-americano são apaziguadas. A China confirmou que o vice-primeiro-ministro se vai deslocar a Washington para assinar a primeira fase do acordo comercial entre as duas potências. No Brasil, foi registada a maior saída de dólares da economia em 38 anos. No grupo AIG também vai haver uma saída, do CEO irlandês Willie Walsh, que será substituído pelo espanhol Luis Gallego. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes internacionais.

Reuters

Vice-primeiro-ministro chinês vai a Washington assinar acordo parcial sobre comércio

O vice-primeiro-ministro chinês Liu He vai a Washington, na próxima semana, para assinar um acordo parcial que visa pôr fim às disputas comerciais entre a China e os Estados Unidos. O Presidente norte-americano já tinha anunciado que um acordo seria assinado no dia 15 de janeiro, na Casa Branca, e só agora é que essa informação foi confirmada pelo ministério chinês do Comércio.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Globo

Brasil regista maior saída de dólares da sua economia em 38 anos

A saída de dólares da economia brasileira em 2019 superou a entrada desta divisa em 44,7 mil milhões de dólares (40,1 mil milhões de euros) em 2019, maior saldo registado em 38 anos, segundo a série histórica iniciada em 1982, de acordo com o Banco Central do país. O montante tem em conta tanto as operações financeiras como as operações comerciais.

Leia a notícia completa na Globo (acesso livre).

Cinco Días

IAG vai ter novo CEO espanhol

O irlandês Willie Walsh vai deixar de ser o CEO da IAG, o grupo que inclui as companhias aéreas Iberia e British Airways, para dar lugar a Luis Gallego, líder da transportadora espanhola desde 2014. O irlandês vai sair do cargo a 26 de março. Estas mudanças ocorrem numa altura em que se aproxima o Brexit e após a aquisição da Air Europa pelo grupo.

Leia a notícia aqui no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).

AFP

Avião ucraniano envolvido em acidente tentou regressar ao aeroporto de Teerão

A tripulação do avião ucraniano que caiu nesta quarta-feira em Teerão não pediu ajuda via rádio e estava a tentar voltar ao aeroporto devido a um “problema” quando a aeronave se despenhou, revela um relatório preliminar da investigação da autoridade de aviação civil do Irão. O avião caiu pouco depois de ter levantado voo do aeroporto da capital iraniana, num acidente que causou 176 mortos.

Leia a notícia aqui na AFP (acesso livre, conteúdo em inglês).

Engadget

Warner Bros. vai usar inteligência artificial para ajudar a decidir lançamento dos filmes

A produtora e distribuidora norte-americana Warner Bros. assinou um acordo com a Cinelytic para usar um sistema de inteligência artificial de gestão de projetos no processo de decisão sobre o lançamento de filmes. O sistema não terá a palavra final sobre se um filme avança ou não, mas vai ajudar a prever as receitas de um filme, avaliar o valor dos atores que nele participam e determinar quando deve ser a estreia.

Leia a notícia completa na Engadget (acesso livre, conteúdo em inglês).