A proposta de Orçamento do Estado (OE) tem margem para avançar com aumentos nos salários da Função Pública e nas pensões, e será isso mesmo que o Governo deverá fazer, avança o Jornal de Negócios (acesso pago). Os números do documento sublinham a abertura demonstrada pelo Governo ao PCP nas negociações que decorreram esta semana.

Em causa estão duas das principais reivindicações do PCP e do Bloco de Esquerda: aumentar de forma expressiva os pensionistas com reformas mais curtas e melhorar a proposta de atualização salarial para os funcionários públicos.

Embora os cenários ainda estejam em aberto, relativamente às pensões há a hipótese de se considerar a possibilidade de se repetir o aumento extraordinário de até dez euros, mas apenas em agosto. Para isto, a despesa andaria em torno dos 140 milhões de euros, um valor semelhante ao que foi gasto em 2019.

Já no caso dos funcionários públicos está a ser avaliado um reforço do aumento salarial previsto para este ano, que pode ir, no máximo, até 1%, diz o Negócios. Aqui, o referencial passaria a ser a previsão de inflação para 2020, em vez da inflação verificada. E, para isso, estará em causa um acréscimo de despesa em torno dos 120 milhões de euros — isto é, o custo da atualização passaria de 70 milhões de euros para cerca de 190 milhões.