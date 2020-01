O PCP anunciou esta quarta-feira que decidiu abster-se durante a votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) marcada para esta sexta-feira. Esta decisão não garante, por si só, a aprovação do OE.

“O voto de abstenção que o PCP adotará na na votação na generalidade no OE é assumido como forma de não fechar as possibilidades de avançar”, disse João Oliveira, o líder parlamentar comunista.

O PCP quer agora continuar durante a fase da especialidade a negociar com o Governo por forma a alcançar os seus objetivos.

Numa conferência de imprensa no Parlamento, o líder parlamentar falou de “abertura” do Governo para ir ao encontro de metas do PCP mas quer garantias durante a fase de especialidade e deixou uma lista de 14 pontos pelos quais se vai bater em comissão.

Os comunistas consideram que há “margem orçamental” para ir mais além e entende que houve já alguma abertura do Governo sobre as pensões e as creches. No entanto, é preciso avançar mais, “não havendo nenhuma questão que isoladamente determine” a votação final global do documento, que está marcada para 6 de fevereiro.

Da lista de matérias que o PCP quer trabalhar na especialidade estão:

A contratação de trabalhadores da Administração Pública para garantir o bom funcionamento dos serviços públicos. As creches gratuitas, abrindo caminho à sua concretização ao longo da legislatura, bem como a criação de uma rede de creches. Aumento da progressividade do IRS, reduzindo a tributação sobre os rendimentos do trabalho e os rendimentos mais baixos e intermédios e avançando no englobamento obrigatório. Pela “tributação do grande capital com a obrigatoriedade de pagamento em Portugal dos impostos sobre os lucros gerados no país”. Pela redução dos custos da energia. Pelo aumento substancial do investimento público, em particular do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Medidas que promovam a eficiência energética. Melhoria das prestações sociais como o subsídio de desemprego ou a universalização do abono de família. Apoio aos setores produtivos da agricultura, floresta, pescas e indústria. A eliminação das portagens. A consolidação da redução tarifária e o alargamento da oferta de transportes públicos. Compra de barcos e comboios. Fim das parcerias público-privadas. Aumento do apoio às artes e a concretização do objetivo de 1% para a cultura.

O OE2020 foi entregue no Parlamento a 16 de dezembro mas sem reunir garantias de aprovação. O Bloco de Esquerda admitiu no sábado abster-se caso as negociações com o Governo sejam bem sucedidas. Mas o anúncio do voto ainda aguarda eventuais avanços.

