A taxa de desemprego terá subido para 6,7% em novembro do ano passado, de acordo com os dados provisórios revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se de uma subida de duas décimas face ao mês anterior, o que coloca a taxa num patamar igual ao registado há um ano.

Esta evolução, que ainda terá de ser confirmada pelo INE quando fechar a taxa de desemprego referente a novembro, aponta para o que pode ser uma inversão de tendência no mercado de trabalho. Isto porque, desde agosto de 2013 que a taxa de desemprego melhorava face ao mês homólogo. Ou seja, mesmo quando existiam agravamentos face ao mês anterior, a comparação com o que se passava um ano antes indicava sempre melhorias no mercado de trabalho.

Evolução da taxa de desemprego

Foi isto que deixou de acontecer. Depois de ter estabilizado em outubro em 6,5%, a taxa de desemprego em novembro saltou duas décimas para 6,7%. Em novembro de 2018, tinha sido este o valor da taxa de desemprego.

População desempregada aumentou face a novembro de 2018. Mas emprego ainda subiu

Um olhar mais detalhado sobre o que se passou em novembro permite ver que foi do lado do desemprego que a situação se agravou com a criação de postos de trabalho a evitar uma evolução pior.

“Em novembro de 2019, a população desempregada – cuja estimativa provisória foi de 347,4 mil pessoas – teve um acréscimo de 2,7% (9,0 mil) em relação ao mês anterior (outubro de 2019), de 4,7% (15,6 mil) relativamente a três meses antes (agosto de 2019) e de 0,8% (2,6 mil) por comparação com o mês homólogo de 2018″, adianta o instituto estatístico.

Ao nível do emprego ainda existem progressos em relação ao que aconteceu um ano antes. “Em novembro de 2019, a estimativa provisória da população empregada, que correspondeu a 4.850,7 mil pessoas, verificou um decréscimo de 0,3% (16,0 mil) em relação ao mês anterior e de 0,2% (9,0 mil) relativamente a três meses antes (agosto de 2019), tendo aumentado 0,6% (26,9 mil) em comparação com o mesmo mês de 2018“.

No Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), o Governo incluiu uma previsão de taxa de desemprego de 6,4% em 2019, antecipando uma redução para 6,1% este ano.

