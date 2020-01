Portugal deverá pagar um juro de cerca de 0,5% na emissão sindicada que o IGCP está a promover esta quarta-feira, dados provisórios divulgados pela Refinitiv. A operação deverá contar com spread de 36 pontos base, abaixo do prémio inicial de 38 pontos base com que se abriram os livros. A este spread será somado a taxa swap do euro a dez anos, que está em 0,107%.

A procura dos investidores já supera os 19 mil milhões de euros, incluindo 1,75 mil milhões de euros do sindicato de bancos que está a apoiar esta operação que envolve uma nova linha de Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade a 18 de outubro de 2030 — ou seja, dívida a dez anos. A emissão do IGCP é a primeira de 2020 e foram mandatados os bancos Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan e Novo Banco.

Por ser uma emissão sindicada, a entidade liderada por Cristina Casalinho não deu indicação do montante que pretende emitir. A operação vai-se desenrolando ao longo do dia de negociações, sendo que só após o fecho da mesma é que deverá ser fixada a taxa de juro final — ou seja, quanto maior for a procura, mais baixa será a taxa de juro da operação. De resto, o mais certo é que os resultados finais da emissão só sejam conhecidos amanhã, com o IGCP a revelar dados mais finos sobre a procura, seja por tipo de investidor seja por origem geográfica.

O juro a rondar os 0,5% por estas OT a dez anos representa um prémio face aos juros das obrigações a dez anos no mercado secundário. Assim, não sendo comparáveis, a taxa de juro da dívida pública portuguesa a dez anos está nos 0,357%.

Em novembro de 2019, o país financiou-se a um juro de 0,333% numa emissão regular de OT, num montante que chegou aos 970 milhões de euros. Mas a última emissão sindicada foi a 9 de janeiro de 2019, altura em que Portugal obteve quatro mil milhões de euros em dívida a dez anos, com um juro inferior a 2%.

(Notícia atualizada pela última vez às 10h31)