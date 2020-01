IGCP vai fazer emissão sindicada de dívida a dez anos

O IGCP – Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública vai emitir uma nova linha de Obrigações do Tesouro com maturidade em 18 de outubro de 2030. De acordo com a Bloomberg, citada pelo Jornal de Negócios, não há data para a concretização nem o montante desta emissão, mas deverá acontecer já esta quarta-feira.

Para esta emissão, o IGCP mandatou os bancos Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan e Novo Banco. Além disso, há ainda um sindicato bancário, dado que este tipo de operações envolvem montantes superiores aos dos leilões regulares de Obrigações do Tesouro (OT).

Esta emissão já tinha sido antecipada pelo Danske Bank e o banco dinamarquês já tinha mesmo recomendado aos investidores a compra de dívida pública portuguesa, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter retomado o programa de compra de dívida pública da Zona Euro.

Embora não se conheça o montante desta emissão, o montante que o Estado terá de pagar poderá ser indiciado pelos juros da dívida portuguesa a dez anos, que estão a negociar a cerca de 0,3%. Numa operação semelhante que aconteceu no início de 2019, o IGCP emitiu quatro mil milhões de euros a dez anos com uma taxa de juro inferior a 2%.