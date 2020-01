A Indra adquiriu a SIA, uma empresa espanhola especializada em serviços de cibersegurança, o que vai permitir uma consolidação no mercado da Península Ibérica, avança o Expansión (conteúdo em inglês).

Com esta operação, a Indra passa a ser líder no mercado de cibersegurança, dado que a SIA possui uma base de clientes diversificada e estável, com mais de 10.000 projetos de segurança, e é também líder nacional em soluções de identidade e assinatura eletrónica.

Em comunicado, citado pelo jornal espanhol, a empresa refere que a combinação de ambos os negócios dará resultado a uma “plataforma para capitalizar as boas perspetivas” do mercado nacional e espanhol, que é um setor em transformação, com alto nível de procura e em constante crescimento. Estima-se mesmo que o mercado espanhol vá duplicar de tamanho até 2023.

A nova empresa vai ser liderada por Luis Álvarez, que ficará responsável pela integração e plano de crescimento nacional e internacional para os próximos anos, e contará com mais de 1.000 profissionais “altamente qualificados e especialistas em segurança cibernética”.

“A integração da SIA e os negócios de cibersegurança da Indra cria um líder especializado nesse mercado, com uma oferta ampla e integrada e uma presença global que facilita a resposta a ameaças globais”, diz Cristina Ruiz, responsável de Tecnologias de Informação da Indra.