Poderá Marcelo Rebelo de Sousa ganhar uma adversária na Presidência da República? Cristina Ferreira não descarta essa hipótese. Em entrevista à Visão (acesso condicionado), a apresentadora da SIC diz não ter capacidade para desempenhar o cargo de primeira-ministra, mas admite que, com preparação, poderia assumir a Presidência, “e não iria falhar”.

Cristina Ferreira diz nunca se ter imaginado a assumir um cargo político… até uma certa altura. “Não me imaginava, nunca me passou pela cabeça até ao momento em que as pessoas me começaram a dizer que isso poderia acontecer”, disse. Mas essa possibilidade seria limitada.

Para a cadeira de primeira-ministra, a apresentadora descarta essa hipótese. “Se um dia me perguntasses ‘Chegarias a primeira-ministra?’, eu respondia imediatamente que não tenho qualquer tipo de capacidade para que isso possa acontecer“, afirmou, na entrevista.

Contudo, assumir a Presidência da República poderá ser uma possibilidade. “Representar todos os portugueses, acho que um dia o poderia fazer, que me iria preparar e que não iria falhar”.