A SIC está no mercado. Não anda à procura de uma nova estrela, mas vai utilizar as que já tem para a ajudar a obter um financiamento de 30 milhões de euros junto dos pequenos investidores. Cristina Ferreira, que tem puxado pelas audiências da estação de Paço de Arcos, é uma das quatro caras que vão ser utilizadas na campanha da emissão de dívida.

Cristina, que se transferiu para a SIC no ano passado vindo da TVI, tem sido o principal rosto da mudança observada no canal de televisão da Impresa. E tem sido com o programa com o mesmo nome que a SIC tem conseguido aumentar as audiências, superando a rival de Queluz de Baixo.

“Assista ao seu sucesso na SIC” é o mote da campanha da empresa nesta campanha de obtenção de financiamento que “destina-se a diversificar as fontes de financiamento”, de acordo com a SIC. Ao lado da cara da apresentadora, mas também de outras três figuras de destaque da estação, Júlia Pinheiro, Diana Chaves e Ricardo Pereira, aparece em grande a taxa de juro: 4,5%.

“Subscreva obrigações SIC 2019-2022 e ganhe” 4,5% é a expressão utilizada pela SIC para levar os pequenos aforradores a aplicarem um mínimo de 1.500 euros nestes títulos de dívida que têm uma maturidade a três anos.

“A oferta pública de subscrição dirigida ao público em geral e o respetivo período de subscrição decorre entre 17 de junho de 2019 e 4 de julho de 2019″, refere ao prospeto da emissão de obrigações da SIC enviado à CMVM.

Veja as campanhas com as estrelas da SIC