O Benfica acabou de oficializar a venda do avançado Raúl de Tomás ao Espanyol por 20 milhões de euros. Os encarnados podem ganhar ainda mais dois milhões com a transferência, dependendo do desempenho do jogador. Além disso, o clube português terá direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do atleta.

As informações constam de um comunicado enviado esta quinta-feira de manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Para os encarnados, a alienação do passe do avançado espanhol acaba por compensar o valor investido no passado verão. O Benfica tinha contratado Raúl de Tomás ao Real Madrid por 20 milhões de euros.

O jogador chegou com rótulo de goleador, mas acabou por não convencer na Luz e foi perdendo espaço. Em Portugal, Raúl de Tomás fez 17 jogos e marcou apenas três golos nas várias competições em que o Benfica estava envolvido.

Segundo a imprensa desportiva, os dois milhões adicionais previstos no negócio dependerão do número de jogos e golos de Raúl de Tomás no clube de Barcelona e ainda da capacidade do Espanyol de manter-se na primeira liga espanhola — atualmente ocupa o último lugar da tabela, com 11 pontos.