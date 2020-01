A Europa começa a mostrar os primeiros sinais de recuperação após os ataques no Médio Oriente. Em Lisboa, o PSI-20 está a somar 0,5%, com apenas três cotadas em queda. A travar uma maior subida do índice estão as ações da EDP Renováveis e da Galp Energia.

O PSI-20 está a subir 0,48% para 5.252,29 pontos, após quatro sessões consecutivas no vermelho. De entre as 18 cotadas nacionais, apenas três estão em queda, duas delas consideradas pesos pesados. A maior descida cabe à EDP Renováveis, que perde 0,78% para 10,12 euros, enquanto a Pharol desvaloriza 0,19% para 0,1026 euros, depois de a Assembleia Geral desta quarta-feira ter resultado na redução do Conselho de Administração.

Ainda no vermelho, destaque para a Galp Energia que recua 0,54% para 15,515 euros, numa altura em que o preço do barril de petróleo está a deslizar nos mercados internacionais: o Brent perde 0,09% para 65,38 dólares, enquanto o WTI recua 0,07% para 59,57 dólares.

A impulsionar o desempenho do principal índice bolsista nacional estão os títulos do BCP, que somam 1,04% para 0,2046 euros, assim como os da Jerónimo Martins que valorizam 0,87% para 15,055 euros. A EDP, por sua vez, apresenta ganhos mais ligeiros: 0,13% para 3,828 euros.

As praças europeias estão a recuperar das perdas das últimas sessões, em que os mercados estavam a ser penalizados pelo conflito que se vive entre os Estados Unidos e o Irão. Depois do ataque iraniano às bases militares norte-americanas no Iraque na madrugada desta quarta-feira, Donald Trump disse estar “pronto para abraçar a paz“, o que parece indicar uma espécie de bandeira branca neste conflito.

Mais tarde, ao fim do dia, houve duas explosões a cerca de 100 metros da embaixada dos Estados Unidos no Iraque, mas desconhecem-se ainda as causas para este acontecimento, não sabendo se esteve, ou não, relacionada com esta “guerra”.

(Notícia atualizada às 8h24 com mais informação)