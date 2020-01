Irão responde aos EUA. Ataca base aérea americana no Iraque

Depois do ataque ordenado por Donald Trump, que vitimou Qassem Soleimani, o Irão prometeu vingança. E, um dia depois do funeral do general iraniano, começou a cumprir a promessa, lançando “dezenas” de mísseis contra a base aérea de Ain Assad, no Iraque, onde estão as tropas norte-americanas.

“A feroz vingança dos Guardas da Revolução começou”, afirmou o Exército de Guardiães da Revolução Islâmica, divisão das forças armadas de elite do Irão através de um comunicado que está a ser citado pela televisão estatal iraniana.

A operação “Mártir Soleimani”, como está a ser apelidada, arrancou com o disparo de vários mísseis terra-terra contra a base onde estão instaladas as forças militares norte-americanas.

As forças militares dos Estados Unidos não comentaram no imediato esta informação, de acordo com a Lusa. Contudo, Donald Trump, presidente dos EUA, já foi informado sobre o ataque.

Este ataque surge poucos dias depois de os EUA terem, com recurso a drones, realizado um ataque aéreo contra o carro em que seguia Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, capital do Iraque.

(Notícia em atualização)