As tensões no Médio Oriente, que subiram de tom depois de Donald Trump ordenar um ataque aéreo que matou Qassem Soleimani, estão a fazer os preços do petróleo disparar. O Brent, que serve de referência para as importações nacionais, já atingiu os 70 dólares por barril durante esta sessão.

A matéria-prima, negociada na praça de Londres, avança 1,24% para os 69,45 dólares por barril, tendo chegado aos 70,74 dólares durante a negociação, o valor mais elevado desde 16 de setembro. Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI), segue a tendência, valorizando 0,94% para 63,64 dólares por barril, também um máximo desde abril de 2019.

Na semana passada, o ataque com drones dos EUA ao aeroporto em Bagdad, no Iraque, matou o general militar iraniano, gerando uma forte revolta do Irão, prometendo vingança.

Durante o fim de semana, o Presidente dos Estados Unidos advertiu Teerão que as forças militares norte-americanas identificaram 52 locais no Irão e que os atacarão “muito rapidamente e duramente” se a República Islâmica atacar pessoal ou alvos americanos.

O Irão encontra-se entre os maiores produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e, por isso, o mercado petrolífero reage fortemente às perturbações, já que as tensões no Médio Oriente poderão comprometer o fornecimento da matéria-prima a nível global.

A última vez que o petróleo disparou desta forma foi em setembro, quando um ataque de drones de rebeldes às refinarias da Aramco provocou uma quebra na produção da Arábia Saudita.

(Notícia atualizada às 13h30)