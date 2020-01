O Parlamento do Iraque aprovou este domingo a expulsão de militares norte-americanos que se encontram no país, atendendo às exigências de milhares de pessoas revoltadas pelo assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, que tinha grande influência no Médio Oriente. A notícia foi avançada pela imprensa internacional.

Esta decisão surge depois de os EUA terem levado a cabo um ataque aéreo com recurso a um drone em Bagdad, perto do aeroporto, na última sexta-feira, assassinando aquele que era visto como o segundo homem mais poderoso do Irão, bem como Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante das Forças Mobilizadoras Populares do Iraque. O ataque levou milhares a saírem às ruas no Iraque e no Irão, exigindo vingança contra os EUA.

Segundo o The New York Times (acesso pago), a expulsão dos militares norte-americanos presentes no Iraque não entra em vigor sem uma validação final do primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul Mahdi. No entanto, Mahdi já disse este domingo que uma votação no sentido da expulsão dos militares teria a sua aprovação. Para o Iraque, o ataque dos EUA em solo iraquiano foi um atentado à soberania do país.

A questão da expulsão de militares dos EUA do Iraque divide o Parlamento iraquiano. Fações ligadas às milícias xiitas defenderam a decisão, enquanto as fações com ligações aos curtos e aos sunitas pretendiam a manutenção da presença das tropas no país, de acordo com o mesmo jornal. Porém, a aprovação deu-se por uma maioria de 170-0, sendo que a maioria dos 328 deputados do Parlamento, sobretudo curdos e sunitas, não estiveram presentes na sessão e não puderam votar, justifica o The New York Times.

Não se sabe que efeitos terá a decisão do Iraque de expulsar os militares norte-americanos do país. De acordo com o jornal, oficialmente, as tropas dos EUA estão presentes no Iraque “a convite” do Governo iraquiano, pelo que se presume que, se esse acordo legal for rompido, os EUA terão de efetuar a extração das tropas do território iraquiano.

De acordo com o The Wall Street Journal (acesso pago), as forças norte-americanas estão presentes no Iraque desde 2014, altura em que regressaram ao país para ajudar a combater a propagação do terrorismo promovido pelo Estado Islâmico, que chegou a “conquistar” um terço do país. Este jornal recorda, contudo, que o primeiro-ministro Mahdi renunciou ao cargo em novembro, pelo que o atual Governo é um Governo de gestão e a decisão final poderá já recair sobre o seu sucessor.

(Notícia em atualização)