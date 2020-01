Milhares em Bagdad prometem “vingança” contra os EUA

Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Bagdad, no Iraque, numa demonstração de luto pelo assassinato do general iraniano Qassem Soleimani e do comandante Abu Mahdi al-Muhandis. De acordo com a imprensa internacional, a cerimónias fúnebres têm sido marcadas por gritos de ódio e ameaças de retaliação contra os EUA.

O Pentágono confirmou na sexta-feira que Qassem Soleimani, 62 anos, um poderoso general do Irão com ligações ao líder supremo, foi abatido por mísseis norte-americanos disparados por um drone, perto de um aeroporto em Bagdad, depois de ter aterrado em solo iraquiano num jato privado. O ataque dos EUA está a ser encarado no Médio Oriente como um ato de guerra por parte dos EUA, suscitando receios de uma escalada que resulte num conflito armado na região.

Este sábado, foi promovida pelas Forças Mobilizadoras Populares do Iraque — das quais Abu Mahdi al-Muhandis era subcomandante — uma procissão fúnebre em Bagdad com os corpos dos dois militares assassinados, bem como de outros cidadãos iraquianos vitimados no ataque.

O The Wall Street Journal reportou este sábado os gritos de revolta que têm sido entoados pelos manifestantes em luto: “A vingança está a caminho” é um deles, depois de o Irão ter prometido vingar a morte de Qassem Soleimani, após o cumprimento de três dias de luto. Especialistas têm apontado que este incidente pode romper com todas as hipóteses de negociação entre os dois países.

Na madrugada deste sábado chegou a ser noticiada a ocorrência de um novo ataque aéreo no Iraque. No entanto, os EUA recusaram que tenha sido levado a cabo qualquer outro ataque na região, desde o que vitimou o general iraniano.

Os EUA, que garantem que Soleimani foi responsável pela morte de milhares de norte-americanos, estão a preparar-se para a prometida retaliação por parte do Irão. Já foram dadas instruções para que os cidadãos norte-americanos no Irão regressem ao país e também foi recomendado às empresas e organizações que se preparem para a eventualidade de ocorrência de ciberataques, apesar de não existir uma ameaça concreta a este nível, noticiou o The New York Times.

Entretanto, a NATO decidiu suspender todas as operações de treino que tem levado a cabo no Iraque. De acordo com a agência Lusa, a decisão foi anunciada pelo porta-voz, Dylan White. Estas formações têm sido realizadas ao abrigo da coligação que visa pôr fim ao extremismo islâmico, concretamente ao Estado Islâmico.