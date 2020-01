A Forbes divulgou a lista dos artistas mais bem pagos da última década. No topo do ranking está o rapper e produtor de hip-hop Dr. Dre, seguido de Taylor Swift que se tornou na artista feminina mais bem paga dos últimos dez anos.

Swift ficou à frente de artistas de renome como Beyoncé, Katy Perry e Lady Gaga que completa o top da década, de acordo com a revista norte-americana. Conheça a lista.

Dr. Dre – 856,6 milhões de euros

Nesta última década, o produtor musical, Dr. Dre, lançou apenas um álbum em 2015, e raramente fez digressões, o que não invalidou o produtor de hip-hop de estar no topo da tabela, muito devido à venda da marca Beats à Apple, em 2014, por 2,7 mil milhões de euros, onde Dr. Dre tinha uma participação de cerca de 20%.

2. Taylor Swift – 743,9 milhões de euros

Taylor Swift foi a artista mais bem paga nos últimos dez anos ao angariar 743,9 milhões de euros e a destacar-se de estrelas como Katy Perry e Lady Gaga, que ficaram em nono e décimo lugar respetivamente. No início da década a cantora tornou-se uma superestrela nos estádios e tornou-se assim a artista que mais faturou no mundo da música na última década.

3. Beyoncé – 617,6 milhões de euros

O terceiro lugar na lista da Forbes é ocupado por Beyoncé. Conhecida como Queen Bey, Beyoncé começou a década nas Destiny’s Child, onde conseguiu enraizar rapidamente o seu nome no mundo da música. Em 2018 é cabeça de cartaz do festival de música Coachella e consegue vender o filme do concerto “Homecoming” à Netflix, por aproximadamente 54 milhões de euros. Na última década conseguiu angariar cerca de 617,6 milhões de euros.

4. U2 – 608,6 milhões de euros

A banda icónica U2 conseguiu angariar cerca de 608,6 milhões de euros na última década. A digressão da banda “360 Tour”, terminou em 2011, e gerou cerca de 631 milhões de euros de receita, o que representa um dos valores mais alto desde sempre.

5. Diddy – 545,5 milhões de euros

Chama-se Sean John Combs, mas é mais conhecido como Diddy, apesar de ser um dos artistas desta lista com mais alterações de nome: Puff Daddy, P. Diddy, Puffy ou Diddy. O rapper e produtor musical norte-americano conseguiu aumentar a sua riqueza e acumular cerca de 545,5 milhões de euros nos últimos dez anos, graças à sua marca de vodca “Ciroc” em parceria com a empresa de bebidas Diageo.

6. Elton John – 509,4 milhões de euros

Elton John é um dos músicos mais influentes e premiados do mundo. Em 1994 ganhou um Óscar com a música “Can You Feel The Love Tonight”, tema do filme O Rei Leão, entre muitos outros prémios, desde Grammys, discos de ouro e platina. Nos últimos dez anos conseguiu obter uma receita de 509,4 milhões de euros. A recente digressão “The Rocketman” tem aumentado a conta bancária de Elton John.

7. Jay-Z – 509,4 milhões de euros

Jay-Z tornou-se o primeiro músico bilionário a conseguir singrar além da música, uma vez que conseguiu fazer fortuna com empresas de construção. As digressões dos últimos dez anos, recentemente com sua mulher Beyoncé, ajudou a aumentar a fortuna do cantor, que só nos últimos dez anos angariou um total de 509,4 milhões de euros.

8. Paul McCartney – 482,4 milhões de euros

Depois dos Beatles, Paul McCartney continuou a carreira a solo. Lançou um álbum que acabou por chegar ao número um, pela primeira vez desde 1982. O emblemático artista encontra-se na oitava posição na lista dos artistas mais bem pagas da última década ao angariar 482,4 milhões de euros.

9. Katy Perry – 477,9 milhões de euros

A cantora norte-americana foi capa da Forbes em 2015. Na última década fez duas digressões que lhe renderam milhões de euros e a faz ficar entre os artistas mais bem pagos da última década ao conseguir angariar cerca de 477,9 milhões de euros.

10. Lady Gaga – 450,8 milhões de euros

Nesta última década Lady Gaga fez algumas pausas para prosseguir com projetos de cinema e televisão. Todavia, mesmo abraçando outras áreas, Lady Gaga distinguiu-se pelo talento musical ao vivo e pelos álbuns de sucesso que a colocaram nesta lista da revista norte-americana.