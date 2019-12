2020 está a chegar e a revista norte-americana Forbes já elegeu as seis melhores cidades europeias para investir no próximo ano. A cidade do Porto, que tem vindo a ganhar destaque e a ser cada vez mais uma opção por parte de investidores estrangeiros, está neste ranking.

O ano passado foi a cidade de Lisboa uma das eleitas pela Forbes. Todavia, com o crescimento significativo que registou ao longo de 2019, estima-se que os bons negócios em casas são mais difíceis de encontrar. O próximo melhor lugar para investir é no Porto, onde os preços das casas ainda são 30% inferiores aos de Lisboa apesar de um aumento de 15% em vendas“, explica Rita Ribeiro, da agência imobiliária INS Portugal, à revista.

A revista escreve também que Portugal foi beneficiado por políticas como o visto gold.

Segundo a Forbes, as melhores cidades para investir no próximo ano, para além do Porto, são Nápoles (Itália), Megève (França), Székesfehérvár (Hungria), Batumi (Geórgia) e Roterdão (Holanda).