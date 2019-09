Uma das maiores residências universitárias do país está a ser construída perto do Polo Universitário da Asprela, no Porto. Será composta por dois núcleos independentes e vai contar com 456 suites e estúdios individuais de diferentes preços e tipologias, distribuídos por 10 pisos, numa área total de 13 mil metros quadrados.

O investimento pertence ao grupo UHUB Investments e está avaliado em mais de 20 milhões de euros. Está prevista que a residência universitária seja inaugurada no início do próximo ano letivo, adiantou ao ECO fonte da Gabriel Couto, construtora responsável pela obra.

Jaime Antunes, um dos investidores e administrador do UHUB Investments, destaca que o objetivo é responder à reduzida oferta de alojamentos para estudantes na Invicta. “As universidades do Porto começam a ter dificuldades em atrair estudantes estrangeiros, porque não têm uma solução de residência razoável para os estudantes que se deslocam de outros países para Portugal”, refere.

A zona da Areosa é uma das localizações que concentra o maior número de estudantes universitários. Atualmente já existe uma escassez na oferta e com este investimento a UHUB “pretende aumentar a oferta disponível no mercado e dotar a cidade do Porto de um equipamento de inegável valor estratégico para a cidade e especialmente para as universidades”, destaca Jaime Antunes.

As universidades do Porto começam a ter dificuldades em atrair estudantes estrangeiros, porque não têm uma solução de residência razoável para os estudantes que se deslocam de outros países para Portugal. Jaime Antunes Investidor e administrador do UHUB Investments

Trata-se de uma residência projetada apenas para estudantes universitários, portugueses e estrangeiros, de um segmento médio e médio alto. Todas as suites e estúdios são individuais e têm casa de banho privativa. Para cada oito suites há uma cozinha comum e sala de estar. O edifício contará ainda com ginásio, salas de estudo e áreas comuns. A residência universitária disponibilizará serviços como lavandaria e serviços de limpeza, tudo gerido a partir da unidade de operação e gestão do empreendimento.

A UHUB Investments SA, empresa de capitais totalmente portugueses, está a construir uma residência em Lisboa na Avenida do Colégio Militar, junto ao Centro Comercial Colombo. Jaime Antunes adiantou ao ECO que já em fase de licenciamento duas outras grandes residências universitárias, em Lisboa e outra no Porto, que visa aumentar a oferta nestas duas grandes cidades, num total de 1.100 quartos.