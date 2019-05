As casas estão cada vez mais caras e, nas principais cidades europeias, o acesso à habitação está a tornar-se cada vez mais difícil. A análise é da Moody’s, mas só vem comprovar o que há muito tem vindo a ser dito: o aumento do preço das casas, e a conversão de casas para alojamento local, está a deixar sem alternativas aqueles que querem viver em Lisboa, obrigando a alargar o raio de busca para fora da capital. A acentuar ainda mais esta tendência está o turismo.

O ritmo de crescimento dos preços da habitação em algumas das principais cidades europeias tem superado as médias nacionais entre 2012 e 2018, diz a agência de notação financeira. E apesar da valorização dos preços e da diminuição dos rendimentos das famílias, a população da maioria dessas cidades tem vindo a crescer desde 2000, chegando mesmo “na maioria das principais cidades [a superar] a expansão nacional”.

Mas, no caso de Lisboa, o cenário é inverso. De acordo com a Moody’s, a capital portuguesa é a principal cidade europeia com a maior queda da população: 7% desde 2011 e “a migração para a periferia aconteceu à custa das áreas metropolitanas”.

Os dados mostram que os rendimentos das famílias não estão a acompanhar a evolução dos preços do imobiliário, levando as pessoas a adiar, ou até mesmo pôr de lado, a hipótese de ter uma habitação própria. “Os potenciais compradores de uma primeira habitação estão a adiar ou a abandonar os planos para comprar casa numa grande cidade, levando a uma maior procura por imóveis para arrendamento em áreas urbanas ou compra de casa em cidades periféricas”.

E esta é uma tendência que deverá manter-se porque, face a este cenário, as pessoas acabam por arrendar uma casa ao invés de a comprar. “A forte prosperidade económica e a procura por arrendamento nas cidades diminuíram o risco de desvalorização do preço das casas”, refere a Moody’s.

Pouca construção, turistas e Airbnb acentuam tendência

Mas, tal como já tem sido falado, a Moody’s também alerta para um fator importante para estes fluxos entre Lisboa e as periferias: a pouca construção e o turismo. “A construção de casas novas nas principais cidades europeias continua relativamente baixa, suportando os preços dos imóveis e travando um aumento da oferta”, diz a agência de notação financeira. As casas novas representam apenas “uma pequena parte” das vendas de imóveis residenciais nas zonas urbanas e a Moody’s dá mesmo o exemplo de Madrid, onde as casas usadas representam 80% das vendas.

Somado a isso vem o interesse e, consequente, investimento internacional. “O investimento estrangeiro também exercerá uma pressão ascendente sobre os preços da habitação. Vistos gold e outros incentivos em Espanha e em Portugal estão a atrair mais compradores estrangeiros“. A agência faz referência aos investidores asiáticos, cujos investimentos estão a aumentar nas principais cidades, especialmente em Londres e Madrid.

Mas aqueles que não querem cá ficar e estão só de passagem também pesam na procura de casa. Os preços das casas estão a subir também em parte devido à procura de casas para arrendar por turistas. “A procura de arrendamento por turistas nas áreas urbanas está a impulsionar o mercado imobiliário. Entre as principais cidades estão Lisboa, Paris e Amesterdão, com as maiores parcelas de casas usadas pelo Airbnb”.

E aqui Lisboa ocupa mesmo uma posição de topo. De acordo com os dados da Moody’s, a capital portuguesa é a principal cidade europeia com o maior rácio de casas convertidas em alojamentos para a plataforma do Airbnb. São cerca de 33 imóveis por cada 1.000 habitantes.