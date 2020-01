O Presidente dos EUA tentou baixar a escalada de tensão com o Irão, na sequência do ataque iraniano a duas bases militares norte-americanas no Iraque. Donald Trump disse esta quarta-feira que os EUA estão “prontos para abraçar a paz”. Ainda assim, anunciou novas sanções económicas a Teerão.

A declaração do Presidente dos EUA surge depois de o Irão ter lançado vários mísseis terra-a-terra contra duas bases iraquianas, onde estão instaladas as tropas norte-americanas. A operação “Martir Soleimani” aconteceu nas bases aéreas de al-Asad, a oeste de Bagdad, e em Erbil, no Curdistão iraquiano. A investida surge como uma resposta ao ataque ordenado por Donald Trump que vitimou Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, força de elite iraniana.

Os ataques não causaram vítimas norte-americanas. Teerão terá apontado os mísseis para zonas junto às bases aéreas onde não estavam soldados norte-americanos. Segundo a Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês), este facto poderá ser fundamental para não haver uma retaliação por parte dos EUA.

(Em atualização)