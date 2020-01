O petróleo está a disparar nos mercados internacionais. Depois de os EUA terem atacado um aeroporto no Iraque, vitimando um general do Irão, os preços da matéria-prima aceleraram, registando valorizações de mais de 3% tanto em Londres como nos EUA, com os investidores receosos quanto a um escalar da tensão entre Washington e Teerão.

O Brent, que serve de referência para as importações nacionais, está a reagir em alta, seguindo a valorizar 3,22% para 68,38 dólares, um máximo desde setembro. Nos EUA, o barril de West Texas Intermediate (WTI) regista uma subida de 3,06% para cotar nos 63,05 dólares, o valor mais elevado dos últimos sete meses.

Brent dispara com ataque dos EUA

Esta forte subida dos preços da matéria-prima, para máximos, reflete os receios dos investidores quanto a um agudizar do clima de tensão entre EUA e o Irão, depois do ataque ordenado por Donald Trump que matou Qassem Soleimani.

O Pentágono anunciou que foi o próprio presidente norte-americano a ordenar a morte do general iraniano. “Por ordem do Presidente, as forças armadas dos EUA tomaram medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal norte-americano no estrangeiro, matando Qassem Soleimani”, diz.

Em reação ao ataque, o líder supremo do Irão prometeu uma “vingança implacável”. “Uma vingança implacável aguarda os criminosos que encheram as mãos com o seu sangue e o sangue de outros mártires, afirmou Ali Khamenei, indicou a agência de notícias France-Presse (AFP).

Já antes o chefe da diplomacia iraniana já tinha avisado que o ataque ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, constitui uma “escalada extremamente perigosa”. O ato de terrorismo internacional dos Estados Unidos (…) é extremamente perigoso e uma escalada imprudente” das tensões, afirmou Mohammad Javad Zarif.

(Notícia atualizada às 8h04 com mais informação)