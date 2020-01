Hoje nas notícias: Salários, médicos e Sócrates

Os salários dos quadros superiores ainda estão abaixo dos níveis observados em 2010. Na saúde, depois do recente caso de agressão a dois médicos, estes profissionais exigem mais seguranças, câmaras e formação. Ainda na saúde, os três IPO do país viram os prejuízos aumentar quase 40% para 28 milhões de euros. Já na política, a possível condenação de José Sócrates está a dividir as opiniões dos portugueses.

Salários de quadros superiores ainda estão abaixo de 2010

Em 2018, os vencimentos totais registaram a maior subida nominal dos últimos oito anos, mostram os Quadros de Pessoal, a maior base de dados do setor privado. Contudo, os salários dos quadros superiores e dos trabalhadores “altamente qualificados” foram os que menos cresceram. No caso dos quadros superiores, os vencimentos totais brutos de outubro de 2018 estavam ligeiramente abaixo do valor médio de 2010, tendo subido 1,6%, enquanto os profissionais altamente qualificados subiram 1,7%.

Médicos querem mais seguranças, câmaras e formação

Os médicos estão preocupados com o aumento dos casos de violência para com profissionais de saúde. Os últimos dados da Direção Geral de Saúde (DGS) aponta para uma média de cem agressões por mês. Por isso, e com o intuito de melhorar o Serviço Nacional de Saúde pedem mais seguranças, apoio psicológico e câmaras de vigilância. “Há muitos mais casos, mas os médicos têm medo de reportar, porque sabem que não vai haver uma punição [para o agressor] e têm medo de represálias”, afirma Dalila Veiga do Gabinete Nacional de Apoio ao Médico Vítima de Violência.

Possível condenação de Sócrates divide opinião dos portugueses

De acordo com a sondagem da Aximage, um em cada cinco eleitores do Partido Socialista (PS) nas legislativas acreditam que o antigo primeiro-ministro recorria a empréstimos da mãe de Carlos Santos Silva. A sondagem mostra ainda que dois em cada três entrevistados acreditam que ex-governante será julgado no Processo Operação Marquês, mas no que toca à possível condenação ou absolvição os portugueses estão divididos.

Prejuízos dos IPO do Porto, Coimbra e Lisboa subiram quase 40%

As três instituições de oncologia do país viram os prejuízos aumentar quase 40% para 28 milhões de euros entre 2017 e 2018. Os relatórios e contas de 2018 de cada um dos IPO mostram que os prejuízos passaram de 17 milhões em 2017 para 28 milhões em 2019. O IPO de Lisboa representa a maior fatia (17,4 milhões de euros), enquanto o do Porto se fixou nos 7,4 milhões e o de Coimbra nos 3,2 milhões.

Pela primeira vez em 16 anos venderam-se mais carros a gasolina

No ano passado, as vendas de automóveis a diesel caíram, enquanto os automóveis a gasolina dispararam, mostram os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). E, pela primeira vez em 16 anos, as vendas de carros a gasolina superaram mesmo as de diesel. Em 2019, foram vendidos 110.125 ligeiros de passageiros a gasolina, representando 49,2% do total, enquanto os veículos a gasóleo caíram 26,5% para 89.417 unidades.

