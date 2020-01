Acionistas da Prisa aprovam venda da TVI à Cofina

Os acionistas da espanhola Prisa aprovaram esta quarta-feira, em assembleia geral extraordinária, a venda da Media Capital, dona da TVI, ao grupo Cofina, detentor dos títulos Correio da Manhã, Sábado e Jornal de Negócios. A operação está avaliada em 205 milhões de euros.

A informação consta de um comunicado enviado esta manhã ao regulador do mercado espanhol.

A Cofina vai pagar cerca de 125 milhões de euros pela Media Capital e assumir uma dívida na ordem dos 80 milhões de euros, avaliando assim a empresa de media em 205 milhões de euros — abaixo do valor inicialmente previsto (255 milhões de euros), em resultado da deterioração das audiências da TVI no ano passado.

É expectável que a operação venha a ficar concluída ainda no primeiro trimestre do ano, dado que já tem o aval dos reguladores em Portugal. No caso da Autoridade da Concorrência, a “luz verde” ao negócio veio já nos últimos dias do ano passado, isto apesar de operadores de media em Portugal, como a Sic, terem alertado para o facto de a operação poder restringir a concorrência no setor dos media.

No mesmo dia em que os acionistas do grupo espanhol deliberaram sobre a venda, em Madrid, também a Cofina reúne os seus acionistas no Porto para aprovarem um aumento de capital na ordem dos 80 milhões de euros para financiar a aquisição da TVI. Este aumento de capital deverá envolver o empresário Mário Ferreira e o banco espanhol Abanca. Além destes, a Cofina deverá ter financiamento do Santander e da Société Générale na compra da TVI.

A Media Capital fechou os primeiros nove meses com resultados positivos, mas os lucros apresentaram uma quebra de 90%. Com os prejuízos de quase cinco milhões no terceiro trimestre, o resultado afundou para 1,2 milhões.

(Notícia atualizada às 11h03)