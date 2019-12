O grupo espanhol Prisa, dono do Cinco Días e do El País, convocou uma assembleia geral extraordinária para o próximo dia 29 de janeiro para dar luz verde à venda da Media Capital, dona da TVI, rádio Comercial, Vodafone, entre outras.

Numa nota enviada à Comissão Nacional de Valores Mobiliários espanhola (CNMV), citada pelo Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol), a Prisa informa que vai reunir os acionistas a 29 de janeiro de 2020. Na ordem de trabalhos desta reunião está a aprovação da venda da Vertix SGPS, sociedade que controla 94,69% das ações do grupo audiovisual Media Capital. Além disso, será ratificada a nomeação de María Teresa Ballester como conselheira do grupo Prisa, com caráter independente.

A venda da Media Capital à Cofina, dona do Correio da Manhã, foi anunciada em setembro. No entanto, só na semana passada é que as duas empresas chegaram a acordo. A Cofina vai “pagar” menos 50 milhões de euros do que o previsto à Prisa para ficar com a Media Capital. O negócio ficou fechado por 205 milhões de euros. O ajuste terá sido realizado, uma vez que as contas da empresa liderada por Paulo Fernandos se agravaram e a TVI anunciou uma quebra de 90% dos lucros nos primeiros nove meses do ano.

A operação ainda está pendente da autorização definitiva dos reguladores, já que na decisão preliminar não se opuseram ao negócio. Além disso, é necessário a obtenção de “waiver” de determinados credores do grupo, bem como, a aprovação da Assembleia Geral. A Prisa espera fechar o negócio no primeiro trimestre do próximo ano.